Lanazione.it - La presentazione di Il redentore, il nuovo romanzo di Vincenzo Galati edito Mursia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 aprile 2025 – Giovedì 17 aprile alle ore 18.00, presso la libreria Mondadori di via Roma 15, avrà luogo ladi Il, ildi. A dialogare con l’autore troviamo Viviana Rizzetto, della libreria Mondadori. Tra i vicoli medievali, piazza del Campo e le contrade, Siena è sconvolta da una serie di omicidi senza apparenti connessioni, ma legati da un unico macabro modus operandi: il killer taglia la lingua alle proprie vittime e lascia nella bocca un cucchiaino d’argento. Il commissario Malaspina, un passato da profiler e un’eccezionale abilità nel comprendere la psiche degli assassini, indaga sul caso con la propria squadra, ma non riesce a individuare il filo rosso che lega gli omicidi. Dietro una solida facciata di dedizione al lavoro e professionalità, però, il commissario cela drammi personali e un passato da redimere: per avere almeno una speranza di fermare il serial killer che continua a uccidere, dovrà fare luce sui propri demoni più segreti e privati.