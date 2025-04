Metropolitanmagazine.it - Un progetto horror di Star Wars sarebbe in lavorazione

Il franchise dipotrebbe espandersi in nuovi territori, dato che lo showrunner di Andor, Tony Gilroy, ha anticipato che Lucasfilm sta sviluppando un. Parlando con Business Insider durante un evento sul red carpet per la seconda stagione di Andor, a Gilroy è stato chiesto di commentare alcune sue precedenti dichiarazioni a SFX Magazine, dove aveva scherzato dicendo che glipiaciuto vedere Lucasfilm cimentarsi in una “sitcom” o in un filmambientato in una galassia lontana lontana. Quando gli è stato chiesto di possibili idee per il film, Gilroy ha indicato che undel genere è già in. “Lo stanno facendo. Credo proprio che lo stiano facendo”, ha detto Gilroy. “Penso che ci stiano lavorando, sì“.è sempre stato un franchise di fantascienza, incantando il pubblico con classici film ad alto budget e storie di bene contro male.