Eliza Stefania uccisa dal marito Daniele Bordicchia | Dopo le nozze e la luna di miele lei aveva deciso di lasciarlo

, guardia giurata di 39 anni, ha ucciso la moglie, 30 anni, per poi togliersi la vita. La tragedia si è consumata il 5 gennaio a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.Leggi anche: Femminicidio di Hanna Herasimchyk, arrestato il compagno: “L’ha soffocata”Una coppia apparentemente feliceSposati da meno di un anno,edsembravano una coppia serena, almeno sui social. La donna, originaria della Romania, lavorava come operatrice socio-sanitaria presso il Serafico. Il loro matrimonio, celebrato lo scorso maggio, era stato seguito da un viaggio diin Egitto, concluso ad ottobre. Tuttavia, alcuni vicini hanno riferito di una possibile crisi negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dal Tg3,di lasciare. Un evento inaspettato per l’uomo.