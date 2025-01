Rompipallone.it - Brutte notizie per Thiago Motta: il top player in dubbio per il Derby della Mole

Ultimo aggiornamento 5 Gennaio 2025 14:31 di redazioneDopo la debacle contro il Milan in semifinale di Supercoppa, arrivano altre preoccupazioni perin vista del.La Juventus è rientrata a Torino nella serata di ieri dopo la beffa contro il Milan di Supercoppa italiana. Il primo obiettivo stagionale è così sfumato per la squadra di, chiamato ora a tirare le prime somme dopo un avvio di stagione decisamente turbolento. Le risposte sul campo stentano ad arrivare e i tifosi, pur consapevoli del periodo di rivoluzione ancora in atto, chiedono più certezze. Per le quali è chiamato a rispondere anche Cristiano Giuntoli, con una finestra di mercato da poco aperta.Juve, ancora infortuni per la squadra bianconeraIn occasione del match dello scorso 3 gennaio, i bianconeri hanno potuto finalmente contare su una lista dei convocati finalmente più lunga del solito.