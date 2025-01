Tvplay.it - Boom Napoli, ribaltone di calciomercato per lo scudetto: gioia Conte

Il, dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina, è pronto a compiere unimportane in sede di.Ildi Antonionon si è lasciato scappare l’occasione di giocare un turno di campionato senza Inter ed Atalanta, impegnate nella Final Four della Supercoppa italiana. I partenopei, infatti, hanno vinto ieri sera all’Artemio Franchi per 0-3 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino., arrivo imminente per lo(LaPresse) tvplay.itTra i protagonisti del match, di fatto, bisogna sicuramente inserire David Neres. Il brasiliano, infatti, ha sbloccato la gara con un gol davvero bellissimo. Mentre nella seconda frazioen di gara, ilha chiuso i giochi con il rigore realizzato da Romelu Lukaku e con il gol siglato da Scott McTominay.