Lanazione.it - Befana La calza da record cucita dalle nonne

Leggi su Lanazione.it

Ladellaa Sant’Ermo è unada. Quaranta metri, più o meno, tanto è lunga quella confezionata con cura per l’occasione" della piccola frazione alle porte di Casciana Terme.che lavorano tutto l’anno per mettere insieme unadi lana colorata e composta con tanta fantasia. Un lavoro certosino fatto di ferro, uncinetto e tanta lana che ora aspetta grandi e bambini per mostrare ai loro occhi questo capolavoro di manualità. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 in piazza della chiesa a Sant’Ermo. Prima della cerimonia della misurazione della lungaalla presenza di un pubblico ufficiale tutti i bambini presenti riceveranno in omaggio unae avranno modo di divertirsi in compagnia in attesa dell’arrivo della festa dell’Epifania.