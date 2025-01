Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Kranjska Gora 2025, programma, streaming

Si va a concludere il fine settimana di(Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-. Sulla celebre pista denominata “Podkoren” andrà in scena una gara assolutamente da non perdere, dato che i rapid gates ci stanno regalando prove imprevedibili dopo il ko di Mikaela Shiffrin., domenica 5 gennaio, si concluderà ilsulle nevi slovene con lo(prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00). Chi si aggiudicherà le gare? Per il momento inabbiamo visto due successi per Mikaela Shiffrin, quindi vittorie per Camille Rast e Zrinka Ljutic. L’Italia è reduce da una serie di gare molto deludenti. Arriverà la riscossa in Slovenia?La Coppa del Mondo di specialità vede al comando Camille Rast con 255 punti contro i 235 di Lena Duerr ed i 209 di Zrinka Ljutic.