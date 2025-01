Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Tommaso Bianchi colpito da febbre. Domani non ci sarà

Leggi su Sport.quotidiano.net

, non ci: il capitano bianconero è stato, di nuovo, dacostretto a saltare la partita con il San Donato Tavarnelle. Brutte notizie anche dal fronte Hagbe: il giovane centrocampista, che si è infortunato in allenamento (problema muscolare), dovrà rimanere ai box per circa un mesetto. Da valutare, per, la disponibilità di Semprini, alle prese, nelle scorse settimane, con una distorsione al ginocchio: l’attaccante, secondo le valutazioni della Robur, sarebbe dovuto tornare abile e arruolabile per il primo incontro del nuovo anno, ma solo questa mattina verranno sciolte le riserve sulla sua presenza o meno nell’elenco dei convocati. Non saranno invece, sicuramente, della partita Di Gianni (problema al bicipite femorale destro) e Lollo (problema al polpaccio destro), infortunatosi entrambi sul campo dell’Ostiamare.