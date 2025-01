Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-01-2025 ore 20:10

dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri l’apertura di giornale Le autorità in Russia hanno chiuso temporaneamente l’aeroporto di San Pietroburgo per motivi di sicurezza lo riporta la TAS il governatore della regione di leningrado affermato che un drone è stato abbattuto La notte scorsa hanno attaccato al Ucraina con 81 droni 34 dei quali sono stati abbattuti nelle difendere di chi è Clemente 47 droni esca sono caduti in zona aperte andiamo negli Stati Uniti la torre dell’ attacco terroristico di Brienza utilizzato un composto chimico molto raro in due ordigni esplosivi improvvisati piazzati nella zona in cui poi si è lanciato contro la palla con il pick-up il composto non è mai stato usato in un attacco terroristico gli inquirenti stanno lavorando per come lo abbia realizzato nella sua casa mobile in Texas e c’era una votazione per fabbricare bombe torniamo in Italia rettore dell’università delle religioni e delle denominazioni dell’Iran durante un incontro con Papa Francesco la sua posizione coraggiosa nella difesa del popolo palestinese aggiungendo secondo quanto riportato dall’agenzia governativa irna Che vergogna gli avrebbe affermato anche noi non abbiamo problemi con gli ebrei L’unico problema è con noi Tania Ok leggi internazionali diritti umani ha creato crisi nella regione è nel mondo oggi Francesca ha lanciato un appello contro il bullismo nelle scuole è una via per prepararsi alle guerre quindi la cronaca un’autovettura si è schiantata contro una donnina di gas causano una mega Fuga di metano in zona Torrette ad Ancona un auto di grossa cilindrata una BMW nera lungo la discesa avrebbe perso il controllo finendo contro altri veicoli tra cui una panda che si è schiantata contro la colonnina di metano quest’auto continuando la corsa avrebbe investito due pedoni un uomo una donna l’allarme è rientrato in mattinata il comune aveva raccomandato ai cittadini che non uscire da casa e di chiudere le finestre e un ventottenne del Togo e firmato questa mattina al confine tra Italia e Svizzera con l’accusa di aver ucciso ieri pomeriggio accoltellato in centro a Bergamo l’ha detto la sicurezza di un Carrefour il 3 marzo sarebbe un senza fissa dimora Che secondo quanto emerge dall’indagine stava tentando di fuggire in Svizzera ancora cronaca chiusura l’ex calciatore di serie C Andrea Mussoni torna in carcere per aver strappato il braccialetto elettronico avere lasciato i domiciliari e lo stato arrestato per lesioni personali gravi delle cozze minacce violazioni di domicilio e danneggiamento nei confronti della sua ex ragazza per Natale dopo una litigata con l’attuale compagna il 44enne si è liberata dei braccialetti ed è uscito di casa arrestato per evasione era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa