Ultime Notizie Roma del 04-01-2025 ore 12 | 10

dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e riferire dell'abbattimento di sdraio cani vicino a San Pietroburgo le autorità russe Hanno annunciato la chiusura temporanea dell'aeroporto locale per motivi di sicurezza per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili a partire dalle 7:45 ora di Mosca sono state introdotte restrizioni temporanea funzionamento dell' aeroporto pulkovo di San Pietroburgo così ha dichiarato in una nota autorità di regolamentazione dell'aviazione Rosa via Appia nella nota si aggiunge che nello Scalo non è possibile effettuare decolli atterraggi Intanto il governatore della regione di leningrado Alexander vengo ha confermato la distruzione di droni nella zona delleore un abbattimento di dispositivi senza filo non ha provocato vittime di istruzioni sul terreno ha precisato l'autorità Nazionale palestinese ha annunciato la notte operazioni militari israeliani in un campo profughi di Nablus nella cisgiordania occupata provocato morti e 9 feriti quattro dei quali sono in gravi condizioni un giovane di 18 anni ma Madame data a me Internet è stato dai proiettili delle occupazioni italiano nel campo di Bratta si legge in un comunicato del Ministero della Sanità e dell'autorità palestinese 9 persone sono rimaste ferite di cui 4 sono in gravi condizioni prosegue la stessa nota terremoto alla Regione Sardegna il collegio regionale di garanzia elettorale ha fatto una dichiarazione di decadenza da consigliere regionale per Alessandra Todde che così perderebbe anche la carica di Presidente della Regione sarebbero state rilevate dell'inadempienza avete tenute durante la campagna elettorale 2024 che hanno portato all'emissione di un'ordinanza ingiunzione indirizzata al consiglio regionale che dovrà stabilire una data per la decisione sulla decadenza l'ape impugnabile presso il tribunale ordinario omicidio pieno centro Bergamo un uomo di 33 anni ma ma di Pincara originario del Gambia è stata uccisa a coltellate in via Tiraboschi a pochi passi dal Comune e da Largo Porta Nuova la vittima portabile della sicurezza del supermercato Carrefour poco distante dal luogo dell'omicidio i fatti ieri pomeriggio intorno alle 15:30 ci sarebbero due nuovi indagati nell'inchiesta sull'omicidio di Santi Mattarella il Presidente della Regione Siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo a scriverlo il quotidiano la Repubblica ridosso del quarantacinquesimo Anniversario del delitto che pose fine alla stagioni della Regione dalle carte in regola