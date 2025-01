Lanazione.it - Trentamila toscani a letto, ma il picco dell’influenza deve ancora arrivare

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 gennaio 2025 – Nell’ultima settimana di dicembre – che si è chiusa con domenica 29 – ifiniti acon virus sono stati oltre 30mila, stando ai dati forniti dal bollettino di RespiVirNet, la sorveglianza integrata dei virus respiratori dell’Istituto superiore di sanità. Si tratta di un numero destinato a crescere. Se lo scorso anno la settimana di fine anno fu quella che fece registrare ildi virus influenzale, in questa stagionale la situazione è abbastanza diversa: solamente il 16,8% dei campioni analizzati è attribuibile a virus influenzali veri e propri, il contagio al momento riguarda circa il 10 per mille della popolazione. I ritrovi familiari per le festività natalizie hanno contribuito ad alimentare la catena del contagio, infatti già in questa settimana i numeri sono in netta crescita.