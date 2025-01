Lanazione.it - Prato, una spaccata a sera. Sale il malcontento: “Intervenire subito”

Leggi su Lanazione.it

, 4 gennaio 2025 – Dieci spaccate in meno di un mese. Bar, pasticcerie, tabaccherie, ristoranti, negozi di abbigliamento e perfino la prestigiosa gioielleria “Cassetti”. La conta dei danni è lunga e la rabbia fra i commercianti. “A chi toccherà stanotte?”, si chiedono in coro i negozianti, intimiditi ogni mattina quando devono andare a tirare su il bandone e verificare se nel proprio locale è tutto a posto oppure no. Il periodo di “pausa” ottenuto dopo l’arresto di un magrebino di 36 anni, che sarebbe responsabile di diverse spaccate in città, aveva fatto ben sperare. La tregua però è durata solo pochi giorni e il “bollettino di guerra” è tornato a mietere vittime. Ultimo, ma solo in ordine di tempo, il bar “Maurizio” in via San Martino per Galceti dove due uomini con il volto travisato – ripresi dalla telecamera interna del locale – hanno buttato giù la vetrata di ingresso con un tombino e si sono avventati sulla cassa e sulle sigarette facendo incetta di tutto quello che potevano racimolare.