Quotidiano.net - Pino Daniele canta ancora la sua Napoli

Leggi su Quotidiano.net

"Lui prendeva la chitarra eva. Eva tutti noi e il vento e il mare e la pioggia sporca di una città che sopprime il proprio incanto sotto una costante automortificazione. Come ogni genio aveva annusato il cambiamento e lo aveva seguito, diventandone parte e indicando la strada agli altri". Maurizio de Giovanni c’era in quella notte del 7 gennaio 2015 in cui i centomila di Piazza Plebiscito salutano per l’ultima volta, stroncato da un infarto tre giorni prima. In tantissimi capiscono, quella sera, cherappresenta una delle figure più originali della musica italiana e napoletana, il flow di tutto. La sua capacità di fondere tradizioni e influenze diverse è il tratto distintivo che lo ha reso unico. Apparentemente lontano dall’immagine tradizionale dell’artista napoletano, ha saputo incarnare l’essenza diin modo profondo e innovativo, rendendola universale.