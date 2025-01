Ilrestodelcarlino.it - Pilastro e Uno Bianca, 34 anni dopo: “I Savi non agirono da soli. Ora verità sulla strage”

Bologna, 4 gennaio 2025 – “I fratellinon possono avere fatto tutto da. Una banda di rapinatori a carattere familiare? Basta un’analisi oggettiva dei fatti per capire che la ricostruzione non regge”. Ludovico Mitilini è il fratello di Mauro, uno dei tre carabinieri assassinati la notte del 4 gennaio 1991, 34fa esatti, al. Con lui morirono in servizio i giovanissimi Otello Stefanini e Andrea Moneta. A sparare, la Banda della Uno: da 30, i poliziotti Roberto e Albertoe il terzo fratello Fabio scontano l’ergastolo in carcere per la scia di sangue che, tra il 1987 e il 1994, lasciò dietro di sé 24 morti e più di cento feriti. Ludovico Mitilini, sono passati 34da quando suo fratello fu ucciso. Da allora, lei e gli altri familiari delle vittime chiedetee giustizia e il vostro esposto del 2023 ha dato nuovi spunti per le indagini riaperteBanda.