Monopattini, far rispettare le regole

Firenze, 4 gennaio 2025 – Le leggi per essere definitivamente buone devono essere applicate e fatte. Spesso il problema in Italia è proprio questo. Prendiamo il Codice della Strada recentemente aggiornato secondo la volontà del ministro Matteo Salvini. Più attenzione e più rigore perché le strade sono diventate sempre più pericolose. Come inevitabile, le polemiche sono lievitate giorno dopo giorno. Tra i diversi aspetti del nuovo Codice ce n’è uno molto atteso, quello che riguarda i. Una stretta doverosa visto che questi mezzi di trasporto sono diventati spesso frecce impazzite nel traffico con direzione contromano. Il Codice impone il casco per chi li guida, una sorta di riconoscimento del mezzo, la polizza assicurativa. E’ prevista una sanzione pecuniaria fino a 800 euro se il monopattino ha caratteristiche difformi rispetto a quelle previste.