Mister Movie | Wallace & Gromit | Vendetta Piumata Segna un Record Storico di Spettatori

Wallace & Gromit: Vendetta Piumata Segna un Record Storico di Spettatori

Il tanto atteso ritorno dicon il nuovo lungometraggio animato,, ha stabilito unimpressionante. Il film, prodotto in stop-motion dalla celebre Aardman Animations, è il primo della serie in oltre un decennio, e ha conquistato il pubblico con un debutto travolgente. La storia vede(doppiato da Ben Whitehead) alle prese con un’innovazione tecnologica che si trasforma in un pericolo, grazie all’intervento del famigerato pinguino criminale Feathers McGraw.diper BBC e StreamingLanciato negli Stati Uniti su Netflix e trasmesso nel Regno Unito su BBC One e BBC iPlayer nel giorno di Natale,ha registrato un picco di 9,3 milioni dinel Regno Unito durante la prima messa in onda.