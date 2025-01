Bergamonews.it - “Lo sciacallaggio dei soliti commenti non rende giustizia alla verità”

Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Bergamo riguardo l’omicidio di venerdì 3 gennaio in via Tiraboschi.“A differenza di altre città, in cui certi episodi sono all’ordine del giorno, anche da noi è accaduto un omicidio in pieno centro (cosa unica a memoria) e ad alcuni politici locali, come a tantissimi utenti social, non par vero di poter commentare con sdegno equesta notizia, accusando le forze dell’ordine di non fare controlli e l’amministrazione comunale di mal governo, come se al posto di uomini e donne in divisa, avessimo i Fantastici 4 con il dono di prevedere il futuro.Peccato che ne muoiono 10 volte tanto sulle nostre strade ogni giorno, ma fa nulla, la sicurezza stradale non tira.Ora leggo che si dà la colpa ai controlli, al sindaco, all’assessore Angeloni.