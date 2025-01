Iltempo.it - Le Stereotipe e il Giubileo: "Città piena de cantieri". Poi spunta Gualtieri

Leggi su Iltempo.it

Lecolpiscono ancora. "Davvero pensavate che non avremmo dedicato alnemmeno una canzone?", chiedono sui social le due amiche romane che con i loro video fanno impazzire il web. In effetti sembrava strano che la loro ironia pungente non avesse ancora messo nel mirino la lunga preparazione della Capitale all'Anno Santo. Pazienza,, traffico: nel nuovo filmato-parodia di Caterina e Ilaria (diventate famose su Instagram e Tik Tok con "La tipica pariola romana") non manca proprio niente. Nemmeno il sindaco Robertoche, dopo aver ascoltato l'elenco delle difficoltà che i cittadini hanno dovuto affrontare in questi mesi per attraversare la, si prende la scena (con tanto di chitarra) e chiede ironicamente di cambiare la prima parte del pezzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) "Volevo sape' che ne pensi de 'sto