Liberoquotidiano.it - "Il negoziatore": un poliziotto abile con i malviventi

Leggi su Liberoquotidiano.it

ILLa7 ore 23.25 Con Samuel Jackson, Kevin Spacey e David Morse. Regia di F, Gary Gray. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 20 minuti LA TRAMA Uncelebre per la sua abilità nelle trattative coiviene incastrato da colleghi privi di scrupoli. E' stato ucciso un collega che indagava su un caso di corruzione e molti indizi portano al "". Costui disperato si barrica nella sede della polizia e prende in ostaggio gli occupanti. Per snidarlo chiamano un piedipiatti famoso quanto lui a negoziare. PERCHE' VEDERLO perché la tensione (Gray è uno specialista) non cala mai e si giova della quasi unità di tempo e di luogo dell'azione. Ottimo il duetto tra i protagonisti (con Spacey in uno dei suoi rari ruoli simpatici).