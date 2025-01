Sport.quotidiano.net - Il Modena verso un Palermo in crisi. Dal mercato nessun stravolgimento

A poco più di una settimana dal ritorno in campo, al ’Barbera’, ilosserva con attenzione quel che sta accadendo in casa. In questa breve sosta per le festività qualcosa doveva succedere dalle parti dei rosanero, troppo rumore sta facendo il cammino deludente della squadra di mister Alessio Dionisi, accompagnati da episodi che mai vorremmo raccontare come l’assalto al pullman al rientro dalla trasferta di Cittadella. La scelta del City Group vede l’esonero del direttore sportivo Morgan De Sanctis. Al suo posto arriva Carlo Osti, uomo dal curriculum fitto, esperto, il quale continuerà ad affiancare Dionisi, al momento confermato in panchina e il cui destino dipenderà dai prossimi risultati. Quindi, l’incrocio con il, potrebbe addirittura essere decisivo per lui. I canarini riprenderanno oggi i lavorila Sicilia allo stadio Braglia e domani mattina, alle ore 11, la seduta a Saliceta San Giuliano sarà aperta al pubblico.