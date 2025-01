Sport.quotidiano.net - Il 2025 del Gubbio parte benissimo: 3-1 alla Lucchese

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 4 gennaio– Chi ben comincia è a metà dell’opera, dice un famoso proverbio. Ildelè partito sicuramente in maniera positiva: il 3-1, squadra che ha dimostrato di essere in un periodo negativo ancora più dei rossoblù, riporta un sorriso in tutto l’ambiente eugubino. Sia per il risultato, che regala ossigeno in classifica, che per la prestazione – si sono visti buoni spunti sui quali si può senza dubbio lavorare – ma anche per la doppietta di Tommasini che, nonostante qualche errore, ritrova la via del gol ed è importantissimo. A provarci subito sono gli ospiti con il tiro di Tumbarello da fuori controllato in due tempi da Venturi, ma è ilche la sbloccaprima vera sortita. Al 7° cross perfetto di Zallu per Tommasini che, da solo in area, incrocia di testa con la pche bacia il palo e si deposita in fondo al sacco.