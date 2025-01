Quotidiano.net - Helena lancia un bollitore a Jessica, che l’aveva insultata: il Grande Fratello è al punto più basso

Prestes contro tutti al. Anzi, non contro tutti.Prestes contro Shaila Gatta eMorlacchi. Non passa giorno, anzi spesso non passa neppure ora, che non ci siano provocazioni, insulti, scenate di vario genere. Ultima in ordine di tempo, e sicuramente quella per la quale andrebbero presi provvedimenti a pioggia per evitare che la situazione degeneri ulteriormente, è quella che ha vistoMorlacchi dare per tre volte dell’imbecille adPrestes e la modella brasiliana reagirendo prima l’acqua e poi unin direzione della cantante – per fortuna non l’ha nemmeno sfiorata – urlando poi “Put..na”. Insomma, un inizio d’anno edificante e all’insegna dei buoni sentimenti per personaggi che vengono ripresi quasi 24 ore su 24 e che quindi entrano nelle case degli italiani tutti i giorni.