Giardini Caponnetto, al via il restyling e la nuova "Città dei bambini"

Firenze, 4 gennaio 2025 - Un giardino interamente ripensato, recuperato, sostenibile con nuovi inserimenti di verde e nuove attrezzature inclusive, oltre a 29 nuovi alberi: rinascono le aree giochi e il verde dei, nel Quartiere 2, grazie a due delibere approvate nell’ultima giunta che danno il via al recupero di “questo luogo di grande rilevanza paesaggistica così caro ai fiorentini” spiega la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. “Sono lavori che abbiamo progettato negli ultimi mesi per questa area di 5mila metri quadrati che verranno realizzati in più fasi con lo scopo di valorizzare questo spazio storicizzato di alto pregio paesaggistico attraverso un’accurata riqualificazione, in linea con gli ultimi e più esclusivi standard ambientali e di sostenibilità, migliorandone l’uso da parte dei cittadini” ha aggiunto.