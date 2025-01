Ilrestodelcarlino.it - Esce in bici e scompare: 85enne ritrovato morto

Una notte di ricerche senza sosta, che purtroppo si sono concluse nel modo peggiore possibile. Attorno alle 4.30 di ieri, i vigili del fuoco hannoil corpo senza vita di Settimio Fabbri, detto ’Sandro’, 85 anni, allontanatosi dalla sua casa a Villa Verucchio l’altro ieri nel pomeriggio. Per tutta la giornata, le sorti dell’anziano avevano tenuto in apprensione amici e parenti, che hanno continuato a sperare in un lieto fine che purtroppo non si è concretizzato. I familiari avevano diffuso via Facebook un appello chiedendo a chi avesse eventuali informazioni da condividere di farsi avanti. Quasi contemporaneamente era partita anche una segnalazione ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che avevano fatto scattare le ricerche. I soccorritori hanno setacciato da cima a fondo le campagne di Villa Verucchio e anche le sponde del fiume Marecchia.