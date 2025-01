Sport.quotidiano.net - Dakar, Petrucci sfiora la top 10

Potremmo quasi chiamarla la ’pole delle sabbie’. Henk Lategan su Toyota a mettere a segno il primo successo della2025. Chiude in 15’28” il prologo che determina così l’ordine di partenza della prima tappa della quarantasettesima edizione del rally-raid più duro di sempre in Arabia Saudita. Appena un secondo di differenza tra il crono del pilota sudafricano e quello di Mattias Ekström all’esordio sulla Ford, che al termine dei ventinove chilometri di Bisha conquistano così le prime due posizioni del podio completato poi da un plurivincitore della, Nasser Al Attiyah, tra i grandi favoriti per la vittoria finale, ha portato la sua Dacia a soli venti secondi dal miglior tempo di Lategan. Settimo tempo per l’ex pilota Wrc Sébastien Loeb sulla seconda Dacia, a 13 secondi dal compagno di squadra.