Anteprima24.it - Commercio di vicinato, i dati implacabili per Irpinia e Sannio

Tempo di lettura: 5 minutiDopo il settore agricolo, la crisi che attanaglia il mondo produttivo e delnella circoscrizionenon sembra trovare un freno alla sua deriva, come era nelle previsioni più nefaste, continuano a sparire tanti negozi e botteghe artigiane.“Il problema riguarda – sostiene Ignazio Catauro presidente Unimpresa– l’intera regione Campania in generale, ma le aree interne per motivi a noi tutti noti, soffrono maggiormente il calo generalizzato delle presenze e dunque di conseguenze delle attività produttive tradizionali”.Il saldo negativo tra cessazioni e nuove aperture nei settori storici delal dettaglio e dell’artigianato, ine nelsi configura come tra i più alti in Italia, in linea con quanto accade in tutta la fascia appenninica del Mezzogiorno e delle Isole.