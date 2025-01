Ilrestodelcarlino.it - Un 2025 con il Giro e la Vuelta di Spagna

Ha già pedalato con la nuova maglia, in allenamento, il primo giorno del nuovo anno: "Inizia il mionel Wolfpack! Nuovo anno, nuovi obiettivi e ma sempre la stessa determinazione di spingermi oltre i miei limiti. Questo è il momento di trasformare il lavoro in risultati e i sogni in realtà. Ilsarà un anno di fatica, crescita e grandi sfide. Sono pronto a dare tutto". Questo il post di Gianmarco Garofoli dopo aver indossato la nuova divisa della Soudal Quick-Step. Il giovane fidardense partirà martedì per il ritiro e poi dovrebbe debuttare in gara aldell’Oman. Probabile che corra le Strade Bianche e qualche breve gara a tappe come preparazione ai Grandi Giri. In questodovrebbe partecipare ald’Italia edi. Salterà invece la Tirreno Adriatico visto l’infortunio patito dal proprio capitano, Evenepoel, a inizio dicembre, dopo un incidente in allenamento in Belgio.