Lanazione.it - Toscana, arriva la Befana: tutti gli eventi per festeggiare la “vecchietta”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 gennaio 2025 – Anche quest’anno inè molto ricco il programma perl’Epifania. Sono tanti gliin tutta la regione, previsti per domenica 5 e lunedì 6 gennaio: in molti comuni atteso l’arrivo della, distribuzioni di calze e dolcetti e intrattenimento per grandi e piccini. Firenze Grosseto Pisa Siena Pistoia Prato Massa-Carrara Arezzo Livorno Ecco gli appuntamenti da non perdersi. Firenze Nella città di Firenze torna il tradizionale appuntamento della calata dellacon ingresso libero e gratuito. In piazza della Repubblica si terrà l’evento “Dall'altola” lunedì 6 gennaio 2025, alle 11.30. La, accompagnata dalle sue aiutanti, scenderà dall'Arcone di piazza della Repubblica, offrendo uno spettacolo suggestivo per grandi e piccini.