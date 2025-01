Ilfattoquotidiano.it - “Sogno un futuro in cui a vedere Tony Effe non ci va nessuno. Le canzoni di oggi sono scritte da chi non ha mai letto un libro”: Enrico Ruggeri all’attacco

si accoda ai colleghi Francesco Sarcina e Morgan che hanno criticato, sull’onda delle polemiche per la sua esclusione al Capodanno di Roma, in una intervista a La Repubblica. “unin cui anon ci va. – ha affermato – Non esiste censurare, ma bisognerebbe agire con onestà intellettuale: andrebbe difeso anche Povia. Poi c’è la sprovvedutezza degli organizzatori: prima chiami un artista e poi lo mandi a casa. Ovvio che venga fuori un casino“.E ancora: “In giro c’è grande povertà intellettuale, lessicale. Vedo però che per certa musica c’è una richiesta enorme. Dovremmo smetterla di pensare per numeri: una parte di giovani ascolta miserie lessicali totali, altri vanno anche ai nostri concerti. Magaridi meno, ma esistono”.E infine: “abbiamo un lessico che denota analfabetismo funzionale,da chi non ha maiun: nulla si può creare senza conoscere i grandi che ci hanno preceduto – ha affermato –discutiamo dei crimini delle baby gang, ma Oliver Twist parlava di quello.