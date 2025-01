Oasport.it - Skeleton: Matt Weston si impone a Winterberg, settimo Mattia Gaspari

Torna la Coppa del Mondo didopo la pausa a cavallo del nuovo anno. Si è disputata oggi in quel di, in Germania, la sesta di otto gare per quanto riguarda gli uomini.Gran Bretagna che trova la seconda vittoria consecutiva: ad imporsi sul budello teutonico ècon il tempo di 1:53.12, frutto di una seconda discesa praticamente perfetta. Per lui anche la soddisfazione di aumentare ancor di più il margine in chiave Sfera di Cristallo.Ad arrendersi l’austriaco Samuel Maier, che era stato il migliore dopo la prima run, al primo podio stagionale, staccato di 58 centesimi. Completa la top-3 il padrone di casa Christopher Grotheer, ad 88 centesimi. A sorpresa quarto l’ucraino Vladyslav Heraskevych, mentre quinto è il cinese Qinwei Lin, parimerito con l’altro tedesco Felix Keisinger.