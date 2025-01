Si mette a sparare in hotel e in strada In hotel non c’è un cartello con scritto vietato sparare

Leggi su Dayitalianews.com

“Innon c’è uncon”. Questa è stata la risposta surreale fornita da un uomo di 32 anni ai carabinieri. I militari sono intervenuti nella notte di sabato scorso, a seguito di una segnalazione al 112 che segnalava la presenza di un uomo in un albergo a Macerone, nel Cesenate, che aveva sparato ripetutamente colpi d’arma da fuoco sia all’interno della struttura che sullavicina.Appena arrivati all’, i carabinieri hanno identificato e perquisito l’uomo, scoprendo che era in possesso di una pistola scacciacani e di molte munizioni. Naturalmente, la sua dichiarazione non è riuscita a giustificare il suo comportamento.L’arma, le munizioni e due bossoli trovati sullasono stati confiscati. Dopo aver convalidato il sequestro, l’autorità giudiziaria ha deciso di iscrivere l’uomo nel registro degli indagati con l’accusa di esplosioni pericolose.