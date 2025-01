Ilrestodelcarlino.it - Shopping più conveniente. Saldi al via da sabato. Spesa media di 307 euro

La stima dellaper iinvernali in questo periodo di forti diseguaglianze e problemi economici richiama un po’ la celebre poesia di Trilussa: qualcuno mangia un pollo, qualcun altro fa la fame, ma per la statistica hanno magiato mezzo pollo a testa. In ogni caso, secondo valutazioni di Confcommercio a livello nazionale una famiglia spenderà in307per acquisti in saldo di abbigliamento, calzature, biancheria e altri articoli. Nella nostra città, come in tutta la Regione, iinvernali partirano4 gennaio. "La stima – conferma il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra - è che laper famiglia si attesterà sui 307, quella a persona 138per un giro di affari globale di 4,9 miliardi di: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri deiinvernali 2025.