Movieplayer.it - Secret Level: la serie Prime doveva includere un crossover tra Halo e Doom, cosa è andato storto?

Leggi su Movieplayer.it

I due franchiseno essere i principali protagonisti di un episodiodellache adatta il mondo dei videogame Il mese scorso è stata pubblicata la prima stagione delladi Amazon, che mette in scena racconti antologici basati su diversi videogiochi popolari. Per la, i co-creatori Tim Miller e Dave Wilson hanno omaggiato franchise storici come Mega Man e Pac-Man, ma anche successi più recenti, come Sifu e New World. Ora che la stagione di debutto è disponibile, iniziamo a saperne di più sui giochi che sono stati presi in considerazione per lae su quelli che non hanno superato la fase finale. In un'intervista a Collider, Miller e Wilson hanno rivelato che .