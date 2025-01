Lanazione.it - Raid di furti al centro benessere. Nazzano messo sotto sopra dai ladri: "Hanno agito a colpo sicuro"

Oltre quattromila euro in contanti, senza contare gli ingenti danni causati alle strutture, porte e attrezzature. È il risultato di unall’interno deldi via Turigliano a. Ivisitato il primo piano del palazzo e, aforzato le porte di tre attività portandosi via gli incassi di Capodanno. Le attività razziate sono quelle del parrucchiere Alex Pezzica titolare del salone per signora Alex Hair Look, l’Abbronzeria di Genni Isoppi e Salus Nail di Marco Fantone. Icercato di forzare anche le porte di un ufficio e delestetico Salus per Aquam, ma probabilmente disturbati da qualcosa non sono riusciti a entrare. Il furto è avvenuto nella notte del 31 dicembre o in quella del primo gennaio. L’amara scoperta alle 8 di ieri l’ha fatta Genni Isoppi dopo aver varcato la soglia del corridoio dove si trovano attività e uffici.