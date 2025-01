.com - Promozione / Tutti a caccia della Fermignanese ma l’incertezza regna sovrana

Parte la seconda fase del campionato, i punti inizieranno a pesare tantissimo: ancora è tutto da decidere e come sempre ci saranno sorprese e delusioniVALLESINA, 3 gennaio 2025 – Con il nuovo anno, prende il via il girone di ritorno del campionatoGirone A con le squadre, dopo la lunga sosta, adi conferme e riscatti.La capolista(foto primo piano con la squadra che festeggia il successo sul Gabicce Gradara) riparte e dopo aver conseguito il titolo di campione d’inverno ospiterà il Moie.La formazione di Rossi è galvanizzata dal successo nel derby contro la Jesina. I tre punti hanno sicuramente prodotto le necessarie motivazioni e la fiducia per tornare a scendere in campo col piede giusto con l’obiettivo di disputare una fase di ritorno da protagonista. Il Moie, a Fermignano, nei campionati precedenti, ha fatto sempre tanti gol ed ottenuto ottimi risultati.