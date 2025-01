Lanazione.it - Paolo Lucci, il centauro castiglionese partecipa per la quarta volta alla Dakar

Arezzo, 3 gennaio 2025 – “Sono per lasul podio di partenza dellaRally ed è sempre una grandissima emozione!”. Queste le prime parole via social di, ilcheper la, il Rally motoristico più famoso e affascinante al mondo. Anche il sindaco Mario Agnelli si è unito al coro di sostenitori e amici diche lo seguono in questa nuova coinvolgente competizione. “Oggi al via dellaRally 2024” – scrive via social il sindaco Agnelli – “nella Honda 450 su cui salirà in sella il nostro, ci sarà anche un pezzo della Città di Castiglion Fiorentino con il logo del Comune e il Moto Club Fabrizio Meoni che lo accompagneranno in questa nuova avvincente sfida”. Due infatti i loghi sulla sue ruote quello del comune di Castiglion Fiorentino, il quale ha concesso il patrocinio gratuito alcuni mesi fa, e quello del Moto Club Fabrizio Meoni.