Metropolitanmagazine.it - L’Iran conferma: le condizioni di Cecilia Sala sono legate a quelle di Mohammed Abedini Najafabadi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le ultime notizie riguardanti, detenuta in Iran dallo scorso 19 dicembre,più che preoccupanti. Attraverso le telefonate tra lei e la sua famiglia, infatti,emerse verità molto diverse dalle prime indiscrezioni. Costretta a dormire sul pavimento, la giornalista romana si trova in completo isolamento in una cella sprovvista di brandina. Solo due coperte a ripararla dal freddo, luci sempre accese, e addirittura privata degli occhiali da vista. Il pacco inviatole dall’ambasciata, contenente articoli per l’igiene, dei libri, sigarette, un panettone e una mascherina per coprire gli occhi, inoltre, non le è mai stato consegnato. Il regime di carcere duro al qualeè sottoposta ha portato ad un’accelerazione delle trattative per la sua liberazione. Ieri, 2 gennaio, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto convocare l’ambasciatore Mohammad Reza Sabouri per chiedere spiegazioni.