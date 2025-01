Lanazione.it - Gruppo fs, avanzano i cantieri delle opere strategiche

Arezzo, 3 gennaio 2025 –fs,. Il 2025 sarà un anno cruciale per la mobilità ferroviaria italiana, con ilFS Italiane impegnato a guidare importanti progressi neiper il futuro del Paese. La linea AV/AC Brescia-Verona, il Passante AV di Firenze e la linea AV/AC Napoli-Bari sono al centro di un video dedicato al racconto dell’avanzamento di questi. I tre progetti, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, dal valore complessivo di circa 21 miliardi di euro, non solo miglioreranno l’efficienza dei collegamenti, ma rappresentano un passo decisivo verso una mobilità più sostenibile, sicura e connessa a livello europeo.che non sono semplici infrastrutture, ma visioni concrete per un futuro in cui la riduzione dei tempi di percorrenza, l’incremento degli standard di sicurezza e l’attenzione alla sostenibilità diventeranno elementi centrali della mobilità italiana.