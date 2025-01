Ilrestodelcarlino.it - Gianni Savio e il legame speciale con Scarponi: "Ha creduto in lui anche nei momenti difficili"

Adesso si ritroveranno di nuovo lassù, in paradiso, a parlare di ciclismo: Michele, quest’ultimo storico dirigente piemontese di ciclismo, nel pedale da decenni, venuto a mancare quasi al tramonto del vecchio anno, il 30 dicembre, fu "tra i primi a credere in Michele dopo gli annidella squalifica e Michele trovò ine in quel gruppo la fiducia che cercava" le parole che aprono il post della Fondazione Michele. Che continua così: "Forse furono, quelli all’Androni-Diquigiovanni-Sidermec, gli anni più belli della carriera di Michele. Sicuramente i più vincenti con le tre tappe al Giro e la grande vittoria alla Tirreno-Adriatico 2009. Furono gli anni della rinascita per Michele ene fu l’artefice.ci è stato sempre molto vicino dopo la morte di Michele.