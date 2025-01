Anteprima24.it - Fs, avanzano i cantieri: 21 miliardi per 3 opere strategiche

Tempo di lettura: 2 minutidelleferroviarieper il paese: fra i principali quelli per la realizzazione delle linea alta velocità Brescia-Verona-Padova, il Passante di Firenze e della linea ad alta velocità Napoli-Bari. Lo ricorda Fs, sottolineando che i tre progetti, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, avranno un valore complessivo di circa 21di euro. In dettaglio, la nuova linea AV/AC Brescia-Verona, parte integrante del Core Corridor Mediterraneo, si sviluppa per circa 48 chilometri e collegherà il comune di Mazzano, in provincia di Brescia, con Verona, attraversando due regioni, tre province e undici comuni.Tra leprincipali spicca il sistema di gallerie di Lonato del Garda, lungo 7.950 metri. L’infrastruttura comprende 4 viadotti, 15 cavalcavia, 4 gallerie naturali e 17 artificiali.