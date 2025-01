Inter-news.it - Dumfries dopo una data ha svoltato! Ieri l’apoteosi con l’Inter

mattatore delcontro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa italiana. Doppietta e quarta finale di fila raggiunta.OPEN YEAR – Non poteva aprirsi meglio l’anno nuovo per: vittoria in semifinale di Supercoppa italiana, quarta finale consecutiva raggiunta e doppietta di Denzel. L’olandese ha iniziato alla grandissima il 2025, bagnando addirittura l’anno con una clamorosa rovesciata sottoporta. In aggiunta anche un bolide terra-aria a bucare le mani di Marco Carnesecchi. Insomma, chi ben inizia è già a metà dell’opera.ha iniziato il 2025 sulla falsariga di come aveva concluso il 2024. Ossia con prestazioni molto importanti e positive e con estrema partecipazione al gioco offensivo del. Basti pensare che l’ex PSV è già arrivato a cinque gol stagionali al: il suo record è di sei marcature raggiunto alla sua prima stagione in Italia (la 2021-22).