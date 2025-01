Lapresse.it - Corea del Sud, fallito il tentativo di arrestare Yoon: “Impossibile”

E’ildiil presidente delladel SudSuk Yeol, sottoposto attualmente a impeachment. Gli investigatori sono stati bloccati da una unità militare all’interno del complesso della residenza presidenziale a Seul e dopo 6 ore di stallo hanno deciso di non portare a termine l’operazione. “Abbiamo stabilito che l’esecuzione del mandato di arresto sarebbe stata praticamente”, ha affermato in una nota l’Ufficio investigativo delladel Sud sulla corruzione per gli alti funzionari (CIO). Lo riporta l’agenzia Yonhap.Un funzionario del CIO ha poi raccontato ai giornalisti che gli investigatori si erano avvicinati fino a 200 metri dall’edificio residenziale, ma che non sono stati in grado di avvicinarsi ulteriormente. “Più di 10 autobus o auto bloccavano la strada e circa 200 persone del servizio di sicurezza presidenziale (PSS) o dell’esercito formavano barriere, rendendoil passaggio”, ha detto, notando che il team che eseguiva il mandato era composto da 20 persone del CIO e 80 poliziotti.