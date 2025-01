Ilgiorno.it - Cinema d’autore con l’orchestra

Prosegue anche questa settimana la stagione del granded’essai del Bresson 2024-2025, organizzata dalTeatro San Giuseppe con il Patrocinio della Città di Brugherio. In programma oggi, alle 21.15, aldi via Italia 76, “stonata“, terzo lungometraggio diretto da Emmanuel Courcol, presentato al 77° Festival di Cannes nella sezione Cannes Première. Thibault, celebre direttore d’orchestra, scopre di essere malato di leucemia e ha bisogno del trapianto del midollo osseo. Sua sorella però non è compatibile, l’unico che può aiutarlo è una persona che non ha mai visto, suo fratello di sangue, Jimmy che vive a Walincourt, nel Nord della Francia, lavorando in una mensa e suonando per la banda di un collettivo di lavoratori a rischio licenziamento. Per info e biglietti: 039.