Assonat Tar annulla incremento 2515% su concessioni demaniali marittime

(Adnkronos) –Confcommercio esprime “grande soddisfazione” nell’annunciare che il Tar del Lazio, con la sentenza n. 13/2025 pubblicata ieri, ha accolto il ricorso presentato dall’associazione,ndo il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 dicembre 2022. Il decreto disponeva unIstat del 25,15% sui canoni per le, basandosi su un indice non previsto dalla normativa vigente. Il Tribunale Amministrativo ha rilevato che taleera stato calcolato mediante un metodo alternativo, non conforme a quanto stabilito dal legislatore (art. 04, co. 1, del d.l. n. 400/1993), in violazione del principio di legalità. In particolare, il Tar ha sottolineato che l’indice applicato dal ministero differiva da quello previsto, ovvero la media degli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e ai valori per il mercato all’ingrosso.