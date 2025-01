Rompipallone.it - Altro che Zirkzee, Rashford in Serie A: l’inglese ha fatto una scelta

Il calciomercato in uscita del Manchester United vedrebbee non solo, con l’ipotesi italiana.Dall’estero svelano che il percorso di rivoluzione che vive il club dei Red Devils vedrebbe la doppia cessione e non solo dunque quella di, sempre più vicino ad una destinazione italiana considerando l’interesse sia di Milan che Juventus, con i bianconeri propensi a portare a Thiago Motta l’attaccante che cerca.Le cose però, appunto, riguardano anche Marcus. Dall’Inghilterra non sono arrivate proposte per lui, almeno non interessanti secondo lo stesso calciatore che ha, nelle proprie intenzioni, quella di entrare nel giro della Nazionale di Tuchel, dopo l’esclusione vissuta sotto la vecchia gestione di Southgate. E per farlo potrebbe seguire alcuni dei suoi connazionali inA, salutando così definitivamente la Premier League.