Addio ad un passo lascerà il Napoli | l’annuncio conferma la trattativa!

Calcio Notizie – Sono ore molto calde in casa. Il club azzurro starebbe provando a piazzare qualche esubero in questa finestra di calciomercato. In casapotrebbe avverarsi una vera e propria “rivoluzione” nelle prossime settimane. L’obiettivo del DS Manna è quello di rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte, ma al tempo stesso si proverà a piazzare qualche “esubero”. Infatti, in questa prima parte di stagione, tanti giocatori son stati utilizzati molto poco a causa delle scelte del tecnico salentino. A tal proposito, uno tra questi avrebbe deciso di lasciare la Campania per approdare altrove.Zerbin vicinissimo al Venezia: la rivelazione dell’agenteAlessio Zerbin diràalnei prossimi giorni. L’esterno azzurro non è centrale nel progetto di Antonio Conte, motivo per il quale proverà a diventare protagonista altrove.