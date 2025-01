Ilrestodelcarlino.it - Quando iniziano i saldi invernali in Emilia Romagna: la data

Bologna, 2 gennaio 2025 – Passate le feste di Natale, come ogni anno, arrivano i. Quest’anno ipartiranno il 4 gennaio ine dureranno 60 giorni. La scadenza sarà quindi il 3 marzo 2025. Il settore maggiormente interessato è quello dell’abbigliamento e delle calzature che in regione conta circa 4.800 punti vendita. Si partirà con uno sconto medio del 30% destinato a salire nelle settimane successive. Quello deiè un momento molto atteso da chi desidera usufruire di prezzi più bassi per l’acquisto di capi d’abbigliamento, calzature e accessori di qualità, ma è anche un’opportunità per i commercianti che possono così smaltire le rimanenze contribuendo a recuperare le perdite causate dal calo dei consumi e dall’aumento dei costi di gestione – in particolare quello delle bollette – e contrastare la concorrenza degli sconti anticipati e le promozioni del Black Friday.