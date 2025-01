Tpi.it - “Pupo e Alessandro Borghese hanno litigato per una cena offerta a Tony Effe e Cruciani”: l’indiscrezione

avrebbecon lo chefper il conto, giudicato troppo salato, di una vecchiadal cantante a un gruppo di personaggi famosi, fra cui, Fabio Rovazzi e Giuseppe.Lo ha rivelato una fonte anonima a Fanpage. Nei giorni scorsiha rievocato quelladi qualche anno fa in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale.Il cantante e gli altri vip – in tutto undici persone – erano andati a mangiare nel ristorante di“Il lusso della semplicità” a Milano.decise di pagare per tutti: “– ha ricordato il cantante – mi presentò un conto da 5.500 euro. Niente di scandaloso, visto il consumo industriale di tartufo e di champagne che ci fu”.Secondo Fanpage, tuttavia, il cantante non perdonò allo chef di aver applicato uno sconto, del 10%, giudicato troppo basso.