Meraviglie da scoprire porte aperte all’Abbazia del Loreto

Tempo di lettura: 2 minutiIl FAI Giovani Avellino è lieto di annunciare la nuova iniziativa per il mese di gennaio: domenica 5 gennaio, dalle 18:00 alle 20:00, l’Abbazia deldi Mercogliano, luogo solitamente inaccessibile, aprirà le sueper accoglierci in un’emozionante visita nell’ambito dell’evento “da”. L’iniziativa è organizzata in occasione del Calendario di eventi “Natale in Abbazia” grazie al supporto e all’entusiasmo dai volontari dei gruppi FAI Giovani.L’evento è un’opportunità imperdibile per tutti, iscritti e non iscritti, di immergersi nella storia e nella bellezza di questo magnifico edificio, solitamente non visitabile, tranne in occasioni speciali. Un’occasione da non perdere perquesto luogo speciale, con la magica atmosfera dell’Epifania.