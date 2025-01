Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 6-6, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: tie-break nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-7 Ottimo servizio al corpo diche non dà un angolo all’avversario.cerca il vincente con il rovescio lungolinea ma colpisce la palla in pancia e la spedisce in corridoio.Seconda6-7 Nooo. L’azzurro manovra bene sulla diagonale destra e si costruisce la possibilità di attaccare in lungolinea. L’italiano è però impreciso con il dritto che termina in corridoio.Seconda6-6 Super risposta di, che anticipa il colpo e trova il vincente di dritto. Momento perfetto per pescare un jolly sul servizio dell’americano.5-6 L’americano manovra con pazienza guadagnando campo colpo dopo colpo.si crea la possibilità di attaccare con il dritto lungolinea e chiude con lo smash. Mini-e set point.Seconda5-5 Termina lungo il rovescio incrociato diche era riuscito a rispondere e a prendere in mano lo scambio con un dritto incrociato stretto.